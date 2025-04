Emergenza abitativa a Terni | Situazione critica troppi casi drammatici e indegni

Emergenza abitativa a Terni, martedì 29 aprile alle 10.30 alla Camera del lavoro di Terni, in vico San Procolo 8, i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini hanno indetto una conferenza stampa per fare il punto sull'Emergenza abitativa nel comune di Terni, rendere note le.

Emergenza abitativa a Terni. Sindacati sul piede di guerra: "Pronti a rivolgerci alla Procura" - Sono diversi i fronti su cui le parti sociali chiedono interventi immediati: dai contributi per gli affitti alle condizioni "indegne" di alcune case popolari . 🔗msn.com

