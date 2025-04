Giovanna Botteri chi era l’ex marito Lanfranco Pace e padre della figlia Sarah

Giovanna Botteri è stata legata all'ex marito, il giornalista Lanfranco Pace, scomparso nel 2023, che l'ha resa madre della figlia Sarah Ginevra. Oggi la corrispondente sarà ospite della nuova puntata di Domenica In, in onda dalle 14 su Raiuno nello spazio dedicato al ricordo di Papa Francesco, venuto a mancare lo scorso 21 aprile. Da sempre riservatissima sulla sfera privata, la Botteri ha avuto una lunga ed importante relazione con il collega Lanfranco Pace. Nato nel 1947 in provincia de L'Aquila, Pace ha avuto una carriera intensa e variegata. Negli anni '60 è stato uno dei leader di Potere Operaio, movimento extraparlamentare di sinistra, e successivamente ha co-fondato la rivista politica Metropoli nel 1979. Insieme a Franco Piperno prova nel 1978, all'epoca del sequestro Moro, a tessere una mediazione tra Valerio Morucci e Adriana Faranda, due ex-militanti di Potere Operaio diventati brigatisti, ma contrari all'uccisione di Aldo Moro, e alcuni esponenti del PSI.

