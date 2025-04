Sofiia Yaremchuk firma il nuovo record italiano nella Maratona di Londra! Vincono Assefa e Sawe

Sofiia Yaremchuk ha chiuso in settima posizione la Maratona di Londra 2025, realizzando il nuovo record italiano con il tempo di 2h23:14. La trentenne azzurra ha migliorato di due secondi il suo primato stabilito il 3 dicembre 2023 a Valencia, disputando una bella gara in rimonta con un passo regolare di 3:23-3:26 al chilometro pur dovendo gestire in solitaria e senza riferimenti la seconda metà della corsa.La 45ma edizione della Maratona londinese prevedeva infatti partenze separate tra uomini e donne (a differenza dell’evento valenciano del 2023), rendendo dunque ancor più complicato il compito delle atlete. Di seguito i passaggi di Yaremchuk per il nuovo record nazionale: 16:53 (5° km), 33:58 (10° km), 51:02 (15° km), 1h08:00 (20° km), 1h11:39 (mezza Maratona), 1h24:52 (25° km), 1h42:02 (30° km), 1h58:56 (35° km), 2h15:45 (40° km). Oasport.it - Sofiia Yaremchuk firma il nuovo record italiano nella Maratona di Londra! Vincono Assefa e Sawe Leggi su Oasport.it ha chiuso in settima posizione ladi2025, realizzando ilcon il tempo di 2h23:14. La trentenne azzurra ha migliorato di due secondi il suo primato stabilito il 3 dicembre 2023 a Valencia, disputando una bella gara in rimonta con un passo regolare di 3:23-3:26 al chilometro pur dovendo gestire in solitaria e senza riferimenti la seconda metà della corsa.La 45ma edizione dellalondinese prevedeva infatti partenze separate tra uomini e donne (a differenza dell’evento valenciano del 2023), rendendo dunque ancor più complicato il compito delle atlete. Di seguito i passaggi diper ilnazionale: 16:53 (5° km), 33:58 (10° km), 51:02 (15° km), 1h08:00 (20° km), 1h11:39 (mezza), 1h24:52 (25° km), 1h42:02 (30° km), 1h58:56 (35° km), 2h15:45 (40° km).

