Un libro in dono | a San Leonardo la cultura è per tutti

Oltre 600 volumi regalati, tanti volti sorridenti e un pomeriggio di festa: con l'iniziativa "Regalati un libro", la biblioteca sociale "Roberta Venturini" ha offerto a Parma un momento di incontro e condivisione. Un'occasione preziosa per riscoprire il valore della cultura come bene comune e per.

