All’Elba quattro giorni di eventi per i 211 anni dall’arrivo di Napoleone

Napoleone: quattro giorni di incontri, trekking, degustazioni, proiezioni, rievocazioni e incontri di gusto, dal 2 al 5 maggio in occasione del 211esimo anniversario dell'arrivo di Napoleone All'Elba.L'iniziativa è organizzata dal Comune di Portoferraio in collaborazione con la Gestione associata del turismo, Fondazione Isola d'Elba, Unione giuristi della vite e del vino, Federazione europea delle città napoleoniche ed Iter Vitis – Itinerario europeo dei vitigni.Fra gli eventi più significativi le due giornate al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio il 3 e 4 maggio. La mattinata di sabato 3 sarà dedicata al tema della Tutela della qualità del patrimonio vitivinicolo: dal Privilegio dell'Imperatore per i vini elbani al regolamento (UE) 20241143. Il giorno successivo, la mattina del 4 maggio, diverse città toscane, italiane ed europee si confronteranno sul tema Portoferraio e Destination Napoleon, itinerario culturale del Consiglio d'Europa: esperienze ed opportunità per un turismo culturale sostenibile, per valorizzare l'importante patrimonio napoleonico come base di una offerta culturale e turistica sostenibile e integrata.

