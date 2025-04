Adzic Juve grande opportunità per il montenegrino in vista della sfida contro il Monza | c’è spazio anche per lui nei convocati!

Adzic Juve, per il montenegrino arriva una nuova opportunità tra i grandi: Tudor opta per la sua convocazione contro il MonzaLa lista dei convocati di Juve Monza non certifica solo l’esclusione di Teun Koopmeiners e di Dusan Vlahovic. L’elenco completo stilato da Igor Tudor evidenzia anche un coinvolgimento in particolare.Al di là del rientro appariscente di Samuel Mbangula, tra i nomi disponibili per questa sfida di Serie A spicca anche il profilo di Vasilije Adzic. Per il montenegrino classe 2006 arriva una nuova opportunità tra i “grandi”. .com Juventusnews24.com - Adzic Juve, grande opportunità per il montenegrino in vista della sfida contro il Monza: c’è spazio anche per lui nei convocati! Leggi su Juventusnews24.com , per ilarriva una nuovatra i grandi: Tudor opta per la sua convocazioneilLa lista deidinon certifica solo l’esclusione di Teun Koopmeiners e di Dusan Vlahovic. L’elenco completo stilato da Igor Tudor evidenziaun coinvolgimento in particolare.Al di là del rientro appariscente di Samuel Mbangula, tra i nomi disponibili per questadi Serie A spiccail profilo di Vasilije. Per ilclasse 2006 arriva una nuovatra i “grandi”. .com

Adzic Juve, lampi di grande classe ma senza incidere. Com’è andata la sua partita con la Juventus Next Gen sul campo del Potenza - di Redazione JuventusNews24Adzic Juve, lampi ma senza incidere. Com’è andata la partita del talento bianconero con la Juventus Next Gen Seconda partita consecutiva in Juventus Next Gen per Adzic. Il classe 2006, reduce da un gol ed un assist nell’ultimo match contro il Benevento, stavolta non è riuscito ad incidere sul campo del Potenza. Prestazione sufficiente del gioiello montenegrino, con qualche lampo di grande classe ed ottime giocate. 🔗juventusnews24.com

Sudtirol-Cesena, c'è il grande ex Castori. Mignani: "Assorbita la sconfitta con la Juve Stabia, c'è da battagliare" - Alla vigilia di Sudtirol-Cesena ha parlato mister Michele Mignani, squadre in campo sabato 5 aprile alle ore 15 allo Stadio “Druso” di Bolzano, gara valida per la 32esima giornata di serie B. In panchina per i bolzanini c'è il grande ex Fabrizio Castori. In casa bianconera fuori causa Russo per... 🔗cesenatoday.it

Como Juve 1-1 LIVE: grande parata di Di Gregorio su Nico Paz - di Andrea BargioneComo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato al Sinigaglia) – Dopo la vittoria contro l’Empoli all’Allianz Stadium, la Juve è ospite del Como nel match che apre la giornata numero 24 di questo campionato. Bianconeri in cerca di altri tre punti per dare continuità al 4-1 di domenica scorsa e prepararsi al meglio all’andata dei playoff di Champions contro il PSV. 🔗juventusnews24.com

