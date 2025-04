Al Tufello la prima strada scolastica artistica di Roma | tutto pronto per l' inaugurazione

strada scolastica coloratissima che è anche un’opera d’arte: è tutto pronto al Tufello per l’inaugurazione di lunedì 28 aprile in via Monte Ruggero. Alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.A essere presentata sarà, appunto, la prima strada scolastica “artistica” della città. Romatoday.it - Al Tufello la prima strada scolastica artistica di Roma: tutto pronto per l'inaugurazione Leggi su Romatoday.it Unacoloratissima che è anche un’opera d’arte: èalper l’di lunedì 28 aprile in via Monte Ruggero. Alla presenza del sindaco di, Roberto Gualtieri.A essere presentata sarà, appunto, la” della città.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte indica la strada a Manna: ecco le “criticità” da risolvere il prima possibile - Giovanni Manna parla di criticità da sopperire, ma già Antonio Conte in tempi non sospetti ha dato degli input: ecco cosa deve fare il Napoli Il diesse del Napoli parla ai microfoni di Sky Sport e chiarisce alcuni aspetti, specialmente quelli legati al mercato. In particolare, afferma che la cessione di Kvaratskhelia sia stata giusta e che per Osimhen andrà trovata una soluzione nel minor tempo possibile. 🔗spazionapoli.it

Prima la lite in strada, poi la sparatoria in tangenziale - Scene da far west il 19 febbraio mattina attorno alle 6 a cavallo tra il centro di Ponte San Nicolò e la tangenziale che porta verso Albignasego. Ad un incrocio lungo via Marconi si sono incrociati una guardia giurata cinquantenne del posto al volante di un'auto e un padovano alla guida di un... 🔗padovaoggi.it

Streeat Food Truck Festival. Il cibo da strada di qualità sbarca ad Ancona per la prima volta - ANCONA – Streeat Food Truck Festival, il primo e l’originale festival con i migliori Cibi di Strada d’Italia, arriva per la prima volta nelle Marche: le cucine mobili si accenderanno infatti in piazza Pertini ad Ancona da venerdì 7 a domenica 9 Marzo 2025. L’ingresso è gratuito. Lo Streeat... 🔗anconatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Al Tufello la prima strada scolastica artistica di Roma: tutto pronto per l'inaugurazione; Al Tufello la prima strada scolastica che diventa arte scelta dai cittadini; Roma, ritorna la Settimana della Mobilità: spazi pubblici, pedonalizzazioni e strade scolastiche. Il programma; Roma, al Tufello una strada scolastica “artistica” scelta dai cittadini: il primo intervento di urbanismo tatt. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al Tufello la prima strada scolastica artistica di Roma: tutto pronto per l'inaugurazione - L'opera, realizzata in via Monte Ruggero, sarà presentata lunedì 28 alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri ... 🔗romatoday.it

Roma, al Tufello una strada scolastica “artistica” scelta dai cittadini: il primo intervento di urbanismo tattico. Cos’è e come votare il design preferito - Ci sta provando Roma, in particolare il territorio del Municipio III, dove sorgerà una nuova strada scolastica. Nel dettaglio: in via Monte Ruggero, il tratto tra via Sarandì e via Monte ... 🔗msn.com