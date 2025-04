Incidente sulla SS7 Ofantina | scontro tra due veicoli un' auto finisce contro un bar a Nusco

Nusco e Paternopoli sono intervenuti sulla SS7 (Ofantina Bis), nel territorio di Nusco, all’altezza dell’area di sosta del bar “Da Rosa”, dove si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto due veicoli. Le cause del sinistro sono ancora in corso di. Avellinotoday.it - Incidente sulla SS7 Ofantina: scontro tra due veicoli, un'auto finisce contro un bar a Nusco Leggi su Avellinotoday.it Nella notte odierna, i carabinieri die Paternopoli sono intervenutiSS7 (Bis), nel territorio di, all’altezza dell’area di sosta del bar “Da Rosa”, dove si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto due. Le cause del sinistro sono ancora in corso di.

Approfondimenti da altre fonti

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne - È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro fra tram e bicicletta, un uomo in condizioni critiche - Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 aprile 2025, in largo Giulio Cesare a Torino dove un tram della linea 4 e un uomo in bicicletta si sono scontrati. Per il secondo, uno straniero verosimilmente nordafricano, le conseguenze sono state pesantissime ed è stato... 🔗torinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente sulla SS7 Ofantina: scontro tra due veicoli, un'auto finisce contro un bar a Nusco; Tutti i dettagli del violento scontro sulla SS7 Ofantina: quindici feriti in un incidente multiplo; Grave incidente lungo l’Ofantina, quattro persone in ospedale; Incidente sull’Ofantina, tre feriti: accertamenti della Polstrada sul posto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nusco, scontro tra due auto: una finisce nella vetrata di un bar. Quattro feriti - Nusco - Nella nottata odierna, i Carabinieri di Nusco e Paternopoli sono intervenuti sulla ss7 (ofantina bis), nel territorio di Nusco, all'altezza dell’area di sosta bar “da Rosa”, dove, per cause in ... 🔗corriereirpinia.it

Scontro tra due auto sulla Ss7 all'altezza di Oria: vigili del fuoco "liberano" una donna bloccata in auto - Sabato 15 Febbraio 2025, 09:39 FRANCAVILLA FONTANA - Incidente sulla Ss7 pressi dello svincolo per Oria. Ad essere coinvolte due vetture, una Opel Corsa e un Audi 3. I vigili del fuoco de ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Scontro tra due auto sulla Variante: ragazza incastrata tra le lamiere: tre feriti al Moscati - Nella serata di oggi, alle ore 19:52, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta sulla variante Ss7 bis, al km 80, a seguito di un incidente stradale segnalato dal servizio di emergenz ... 🔗corriereirpinia.it