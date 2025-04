Donna dà fuoco al proprio appartamento | portata al Civile in ambulanza

Donna avrebbe appiccato un incendio al proprio appartamento in via Rotonda Vittorio Montiglio, a pochi metri dal Parco delle Stagioni.Le fiamme, visibili dalla strada. Bresciatoday.it - Donna dà fuoco al proprio appartamento: portata al Civile in ambulanza Leggi su Bresciatoday.it Notte movimentata a Brescia, nel quartiere di Urago Mella, nella giornata di sabato 26 aprile. Poco prima delle 22, unaavrebbe appiccato un incendio alin via Rotonda Vittorio Montiglio, a pochi metri dal Parco delle Stagioni.Le fiamme, visibili dalla strada.

Su altri siti se ne discute

Dà fuoco a una donna su un tram in Germania e fugge: arrestato il marito 46enne a Gera - Ha cosparso di liquido infiammabile una passeggera dandole poi fuoco e provocandole gravi ferite, poi si è dato alla fuga. Oggi, 17 marzo, la polizia ha fatto sapere di aver arrestato il marito della donna per tentato omicidio. Entrambi hanno 46 anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Vinci: donna travolta da una frana in via Pistoiese. Estratta dai vigili del fuoco. Strada chiusa - I Vigili del fuoco del distaccamento di Empoli sono intervenuti ieri sera, 21 marzo 2025, alle ore 22,10 nel comune di Vinci in Via Pistoiese, per il soccorso ad una donna rimasta coinvolta in un movimento franoso L'articolo Vinci: donna travolta da una frana in via Pistoiese. Estratta dai vigili del fuoco. Strada chiusa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Confusa e disorientata ma in buona salute: ritrovata nei boschi da Carabinieri e Vigili del Fuoco Luciana, la donna di 50 anni scomparsa da due giorni dalla sua abitazione di Villa Santo Stefano - Dopo due giorni di ansia e ricerche senza sosta, si è finalmente conclusa con un esito positivo la vicenda di Luciana Fiocco, la cinquantenne di Villa Santo Stefano scomparsa nel nulla. La donna è stata rintracciata nella giornata di oggi, in buone condizioni di salute, mentre vagava tra i boschi dei monti di Amaseno, a pochi chilometri dal suo paese di residenza. L’avvistamento tra i boschi: fondamentale il lavoro di Carabinieri e Vigili del Fuoco L’intervento decisivo è stato compiuto dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, che da giorni stavano battendo palmo a palmo il territorio. 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

Urago Mella, donna dà fuoco al proprio appartamento: portata al Civile in ambulanza; Incendio in una villa a Casteltermini, muore una donna di 68 anni; Rosalia estratta viva dalle macerie a 26 ore dal crollo: l'intuizione dei vigili del fuoco e la porta che ha fatto da scudo; Giugliano, Francesca Frecciarulo morta dopo incendio in casa: salva la sorella. 🔗Ne parlano su altre fonti