Chi sono le vittime di Monreale Salvatore Turdo Massimo Pirozzo e Andrea Miceli | Tragedia senza precedenti

Monreale ha convocato la giunta per discutere l'interruzione della festa patrono, dopo l'omicidio dei tre ragazzi in una rissa in strada Notizie.virgilio.it - Chi sono le vittime di Monreale Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: "Tragedia senza precedenti" Leggi su Notizie.virgilio.it Il sindaco diha convocato la giunta per discutere l'interruzione della festa patrono, dopo l'omicidio dei tre ragazzi in una rissa in strada

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita sono...

Monreale, spari in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. 'Una delle vittime era un passante' |Le ultime ore di Salvatore, Andrea, Massimo - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26. «Lite scatenata per futili motivi»

