Carlos Alcaraz ospite speciale in Ducati a Jerez de la Frontera | il campione spagnolo si svaga con Marquez

Carlos Alcaraz. Il n.3 del mondo era atteso nel Master1000 di Madrid, per provare a conquistare il titolo per la terza volta in carriera alla Caja Magica. Problemi fisici però emersi dopo la finale persa a Barcellona contro il danese Holger Rune hanno invitato dalla prudenza il funambolo di Murcia, che ha deciso di rinunciare.Per staccare la spina, dunque, Alcaraz quest'oggi è stato ospite del box Ducati, in occasione del GP di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera. Una tappa di grande tradizione per gli appassionati delle due-ruote dove il pubblico iberico è pronto per accogliere un nuovo trionfo dell'idolo di casa, Marc Marquez, sulla Rossa.Proprio con Marc, Carlitos ha scherzato e ha provato anche a salire in sella alla GP25. Un modo per non pensare troppo a quello che di negativo c'è stato nelle ultime ore, in ambito puramente tennistico, per recuperare anche mentalmente e dare appuntamento ai prossimi eventi.

