Nicola Rivelli un pezzo di Storia di Napoli Grandi Famiglie che si intrecciano I Rivelli i Windsor all’ombra del Vesuvio…Piu’ rappresentativi di tante sbiadite teste coronate

Ilgiornaleditalia.it - Nicola Rivelli, un pezzo di Storia di Napoli. Grandi Famiglie che si intrecciano. I Rivelli, i Windsor all’ombra del Vesuvio…Piu’ rappresentativi di tante sbiadite teste coronate Leggi su Ilgiornaleditalia.it Gli dei gli aveva tutto: bellezza, ricchezza, simpatia e Talenti diffusi . Poi gelosi e dispettosi di avergli dato troppi doni si sono presi tutto. In un colpo solo. E ci ha colpito come un colpo di fulmine la sua scomparsa, il suo cuore di generosità traboccante non ha retto. Dicci come è il Para

Su questo argomento da altre fonti

Addio a Lello Paternò di San Nicola, un pezzo di storia antica della città: era il nostro John Wayne - "Era il mio John Wayne, un eroe, invincibile, fin da quando ero piccolo. Anzi era John Wayne ad assomigliare a Lui”, lo ricorda commosso il figlio Roberto all’ultimo addio nella basilica regia di Santa Maria Degli Angeli, gremitissima, come mi aspettavo. Raffaele Paternò, Duca di San Nicola, di... 🔗napolitoday.it

Lorenzo Rovagnati muore in un incidente in elicottero, ci lascia un pezzo di storia della salumeria italiana - È morto l’imprenditore Lorenzo Rovagnati, l’ultima generazione di una delle più famose realtà della salumeria italiana. Si trovava a bordo di un elicottero insieme a due piloti, piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani, precipitato – pare in fase di decollo – all’interno della proprietà del castello di Castelguelfo (nel comune di Noceto, in provincia di Parma), di proprietà della famiglia Rovagnati. 🔗gamberorosso.it

Forlimpopoli piange un pezzo della sua storia: addio a 'Guidon', anima del volontariato. "Un gigante burbero" - Lutto nel mondo del volontariato forlimpopolese. Si è spento martedì all'età di 84 anni Adriano Grassi. Era, lo ricorda la sindaca Milena Garavini, "spontaneo in ogni situazione e di poche parole, quelle che servivano. Espressioni che parlavano da sole, pochi gesti ma molto lavoro nelle sue mani... 🔗forlitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Politica e cultura napoletana in lutto per la morte di Nicola Rivelli, in settimana i funerali; Nicola Rivelli – Cosmic Bullets; Dalla Muraglia al Vesuvio, sabato 11 novembre al Pan il finissage della mostra di Nicola Rivelli; Il Giardino Liquido di Nicola Rivelli a Villa Grotta Marina: domani l'evento finale di Wine&Thecity. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online