Playoff Scudetto la Sir abbandona la scena anche tra contraddizioni e recriminazioni

Scudetto dal petto, oltre che naturalmente rimuovere il taraflex tricolore la PalaBarton Energy.Il verdetto, malgrado giunto in maniera cruda (farsi rimontare da 2-0 a 2-3 nel computo.

Playoff Scudetto, la Sir procede spedita. Il monito di Colaci: "Giocare palla su palla" - Perugia si è portata avanti 1-0 nella serie di Semifinale scudetto con la Lube. Lo ha fatto ieri sera, nell’anticipo di Gara 1 andato in scena nell’emozionante cornice di pubblico “total white” del Pala Barton Energy vincendo il match con i marchigiani 3-0. Un risultato che, nonostante sia netto... 🔗perugiatoday.it

Playoff Scudetto, Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Vigilia di Gara 2! Il secondo atto della Semifinale Play Off di Superlega tra la Cucine Lube Civitanova e la Sir Susa Vim Perugia va in scena, anche questa settimana, di sabato. Si gioca all’Eurosuole Forum, il fortino dei marchigiani che, tra le mura amiche, in tutto il girone di ritorno... 🔗perugiatoday.it

Playoff Scudetto, la Sir attende gara due. Giannelli mette tutti in guardia: "Sarà ancora molto dura" - Settimana tipo per i Block Devils che, dopo l’anticipo di Gara 1 di semifinale Play Off con la Lube, giocato sabato sera al Pala Barton Energy, torneranno in campo sabato 12 aprile alle 18 per il secondo atto della serie, all’Eurosuole Forum di Civitanova. Si lavora partendo dalle indicazioni... 🔗perugiatoday.it

Playoff Scudetto, la Sir abbandona la scena anche tra contraddizioni e recriminazioni - Block Devils meritatamente fuori, ma alcuni aspetti legati al regolamento non convincono. Sirci si scusa, ma avrebbe dovuto farlo anche qualcun altro ... 🔗today.it

Playoff Scudetto, la Sir costretta alla bella. Lorenzetti: "Non è il giudizio universale" - Giovedì si gioca una partita che molto potrebbe significare nell'economia di una stagione. Al tecnico, che ha cercato di smorzare la pressione, il compito di presentarla ... 🔗today.it

Playoff scudetto: Civitanova cerca la rivincita contro Perugia - La Cucine Lube Civitanova si affida alla legge dell’Eurosuole Forum per tornare in gioco nella serie delle Semifinali Scudetto. Sotto 1-0 contro la Sir Susa Vim Perugia dopo la sconfitta ... 🔗msn.com