Lanazione.it - “Toccafondi era unico”. Un vero simbolo pratese. I ricordi degli amici e dei familiari.

Prato, 31 gennaio 2025 – Traboccano inell’addio ad Andreaper il quale scherzosamente avevo proposto un monumento al posto del Datini perché il Datini dell’era moderna era lui. “I monumenti si fanno ai defunti.. Nel calcio ho fatto quant’era possibile per le mie tasche e nella logistica ho esportato il desiderio d’impresa dei pratesi, ma a me non è mai piaciuto pubblicizzare un’attività fatta non per esibirla ma per adoprarla. Si gusta doppiamente la felicità faticata, non quella declamata”. Il ricordo del figlio PaoloE’ sulla stessa lunghezza d’onda anche il figlio Paolo, che dal padre ha ereditato carattere, e intraprendenza: “Abbiamo combattuto insieme mille battaglie. Da lui ho imparato tutto, discutendo tutto perché eravamo in qualche caso poli uguali e contrari, ma saldi sui principi di fedeltà alla parola data, il coraggio dei comportamenti, gli equilibri economici che ci hanno consentito un’esperienza dignitosa in mezzo a un calcio schizofrenico e sussultorio”.