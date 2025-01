Calciomercato.it - Telenovela Garnacho, Napoli bussa alla porta di Mourinho: anche Saint Maximin nel mirino | CM.IT

La trattativa per l’attaccante del Mster United resta complicata e Amorim toglie il suo giocatore dal mercato: Manna cerca l’alternativa Il tira e molla trae Mster United prosegue. E probabilmente arriverà fino al gong, o giù di lì, quando una delle due parti sarà stanca e dovrà alzare bandiera bianca. La negoziazione per l’acquisto del cartellino diè praticamente ferma da giorni, con il club azzurro disposto a pagare circa 50 milioni di euro per l’argentino. I Red Devils chiedono di più.-Maximian, attaccante del Fenerbahce (LaPresse) Calciomercato.itAl momento, nonostante la necessità di vendere, il Mster United non ha cedutoproposta di Aurelio De Laurentiis. Anzi, gli inglesi hannotrovato l’accordo con il Lecce per l’acquisto di Dorgu, altro ex obiettivo di Antonio Conte.