Notevole afflusso di fedeli a Santa Maria Maggiore | ultimo ingresso alla basilica mariana sarà consentito alle 18 | 30

Santa Maria Maggiore, dove riposa Papa Francesco. Secondo le informazioni fornite dalla questura, 13 mila fedeli sono già entrati a partire dalle 7 di questa mattina. Nel pomeriggio, alle 16, è prevista la visita dei cardinali che, in pellegrinaggio, si dirigeranno verso la tomba del pontefice dopo aver attraversato la porta Santa. L’ultimo ingresso alla basilica Mariana sarà consentito alle 18:30. Laprimapagina.it - Notevole afflusso di fedeli a Santa Maria Maggiore: ultimo ingresso alla basilica mariana sarà consentito alle 18:30 Leggi su Laprimapagina.it All’incirca 20 mila persone sono attualmente presenti a, dove riposa Papa Francesco. Secondo le informazioni fornite dquestura, 13 milasono già entrati a partire d7 di questa mattina. Nel pomeriggio,16, è prevista la visita dei cardinali che, in pellegrinaggio, si dirigeranno verso la tomba del pontefice dopo aver attraversato la porta. L’na18:30.

