Inter-Roma, le formazioni ufficiali della partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato sono state appena diramate. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di puntare su Arnautovic in attacco e Frattesi a centrocampo.Inter-Roma, LE formazioni ufficialiInter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.Roma (4-3-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka, 3 Angeliño; 7 Pellegrini, 4 Cristante, 17 Koné; 18 Soulé; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk.In panchina: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 27 Gourna Douath, 34 Salah Eddine, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy. Inter-news.it - Inter-Roma, formazioni ufficiali: Arnautovic e Frattesi titolari! Leggi su Inter-news.it , ledella partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato sono state appena diramate. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di puntare suin attacco ea centrocampo., LE(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8.In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.(4-3-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka, 3 Angeliño; 7 Pellegrini, 4 Cristante, 17 Koné; 18 Soulé; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk.In panchina: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 27 Gourna Douath, 34 Salah Eddine, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy.

