Previsioni neve in Emilia Romagna | dove e a che quota

Bologna, 31 gennaio 2025 – Il maltempo non molla la presa sull’. Dopo le grandinate ine il vento forte inche hanno caratterizzato la giornata di martedì, si profila un weekend con precipitazioni sulla nostra regione e unache si abbassa rispetto alle normali attese. Nella prima parte della prossima settimana, invece, il tempo dovrebbe migliorare e tornare stabile, salvo poi peggiorare in maniera netta nel fine settimana con temperature in forte calo ea quote più basse. Nuova fase di maltempo Ci aggiorna sulle condizioni meteo dei prossimi giorni Roberto Nanni, esperto meteorologo Ampro, spiegando che “altre due perturbazioni si faranno strada sul nostro Paese a cavallo di questo ultimo giorno di gennaio e il primo weekend di febbraio.