Orrore a Milazzo cadavere ritrovato in strada dentro un sacco

Un inquietante episodio scuote Milazzo: nel cuore della Riviera di Ponente, un cadavere è stato rinvenuto in un sacco abbandonato lungo via Capuana. La scena, agghiacciante e ancora avvolta nel mistero, ha attirato immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta per fare luce su questa macabra scoperta. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi su questo grave episodio.

Macabra scoperta nel pomeriggio a Milazzo. Intorno alle 15.30 è stata segnalata la presenza di un cadavere di un uomo in via Capuana, in una stradina della riviera di Ponente nei pressi di un terreno incolto. Sul posto polizia e carabinieri insieme al medico legale per i primi accertamenti sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

