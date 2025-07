Sospensione notturna dell’erogazione idrica a Summonte per intervento tecnico sulla rete

Al fine di garantire un intervento tecnico essenziale sulla rete idrica di Summonte, Alto Calore Servizi S.p.A. ha programmato una sospensione notturna dell’erogazione. A causa di una perdita occulta sulla condotta adduttrice, il serbatoio cittadino necessita di essere riempito correttamente per ripristinare il servizio. La sospensione avrà inizio alle ore 22:00 del 10/07/2025 e si protrarrà fino al completamento dell’intervento, assicurando così la sicurezza e l’efficienza della rete.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a seguito di un minore apporto idrico al serbatoio del centro urbano di Summonte, dovuto a una perdita occulta sulla condotta adduttrice, sarà effettuata la sospensione idrica per consentire il riempimento del serbatoio, dalle ore 22:00 del 10072025 alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

