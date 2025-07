Di una ragazza uccisa a Garlasco si sapeva già alle 11.30 Il ricordo strano dell’avvocato Lovati che stravolge gli orari del delitto

Nel cuore di Garlasco, un caso che ha sconvolto l’Italia torna sotto i riflettori con dettagli sorprendenti. L’avvocato Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha rivelato in TV un ricordo “preciso” che contrasta con le versioni ufficiali e modifica gli orari del delitto di Chiara Poggi. Un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti di una delle indagini più inquietanti degli ultimi anni. La verità si fa strada tra ricordi e interrogativi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Garlasco (Pavia) – Dopo il “sogno“ del sicario collegato al santuario della Bozzola e “l’incubo“ del Dna sul Fruttolo, ora c’è anche un “ricordo, preciso”. L’avvocato Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato nella riaperta indagine della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, lo ha raccontato mercoledì sera in tv, ospite in studio della trasmissione Zona Bianca su Rete4: “Alle 11.30, tra le bancarelle della Fiera di Vigevano, già tutti sapevano che a Garlasco era stata uccisa una ragazza ”. “Questo è importante” l’immediato commento di un altro ospite nel medesimo studio televisivo, l’avvocato Antonio De Rensis, che con la collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva (e ora in semilibertà ) per lo stesso omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it