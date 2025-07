Antonio Conte si concentra sulla rosa del Napoli per il 2025/2026, escludendo un calciatore che era pronto a partire. Dopo aver conquistato il quarto scudetto, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La strategia del tecnico punta a rafforzare il gruppo, lasciando alle spalle le incognite e puntando sulla solidità . Il futuro azzurro si sta delineando: scatta la nuova stagione di emozioni e ambizioni!

Non fa più parte della rosa, mister Conte lo manda al bar Finalmente fuori dalle scatole

Antonio Conte sta pensando già alla rosa 20252026 del suo Napoli e ha escluso un calciatore pronto a partire. Il Napoli di Antonio Conte in vista della stagione 20252026 sta iniziando pian piano a prendere forma. Dopo l'indimenticabile scudetto ottenuto nel corso dell'ultima giornata, il quarto della storia azzurra, è tempo di definire i nuovi obiettivi per la stagione che verrà . E tra questi c'è sicuramente il riconfermarsi ai vertici della Serie A. E mentre per vedere nuovamente gli azzurri in campo bisognerà attendere ancora un po', il calciomercato estivo, si sta già muovendo e anche in fretta.