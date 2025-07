In Italia vendete sesso in TV | Valentina Maceri attacca Eleonora Incardona bufera tra giornaliste

In un’Italia sempre più divisa tra spettacolo e serietà, Valentina Maceri solleva una questione spinosa: il confine tra sesso e professionalità in TV. Con un commento deciso, la giornalista svizzera ha acceso un dibattito internazionale sull’etica del giornalismo sportivo, coinvolgendo Eleonora Incardona e altre colleghe italiane. La polemica invita a riflettere: fino a che punto si può spingere l’uso dell’immagine senza compromettere la dignità professionale?

La giornalista svizzera Valentina Maceri contro Eleonora Incardona e altre colleghe italiane: «Vendono sesso in tv: sexy sì, ma senza volgarità» È bastato un outfit – e un commento tagliente – per innescare un caso mediatico internazionale. Al centro della polemica ci sono due volti noti del giornalismo sportivo: Valentina Maceri, ex calciatrice e volto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - «In Italia vendete sesso in TV»: Valentina Maceri attacca Eleonora Incardona, bufera tra giornaliste

