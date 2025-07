Wimbledon 2025 | Anisimova e Swiatek quando i giri immensi ritornano

Wimbledon 2025 si prospetta come un palcoscenico di rinnovata emozione, con Amanda Anisimova e Iga Swiatek pronte a darsi battaglia in finale. Due storie di diversità totale, ma con un legame che risale al 2016, quando si affrontarono per la prima volta nelle finali della Junior Fed Cup. Un filo invisibile che rende questa sfida ancora più affascinante: il ritorno degli giri immensi.

Sono due storie fondamentalmente di una diversità totale, quelle di Amanda Anisimova e Iga Swiatek. Due che si incontrano in finale, ma che, a vedere più da vicino, hanno un filo comune che torna indietro e data fino al 2016. Il caso vuole, infatti, che l’americana e la polacca si siano affrontate già al tempo, nelle finali di quella che allora era la Junior Fed Cup. Era l’ottobre di quell’anno, vinse Anisimova 6-4 6-2 e poi completò l’opera, in quella che era la finale, il doppio a stelle e strisce. Nel frattempo è successo di tutto, da una parte e dall’altra. La storia di Swiatek è ben nota: esplosa nel 2020 con la vittoria al Roland Garros, è diventata col tempo e con gli anni un’autentica macchina imbattibile o quasi sulla terra rossa, con diverse incursioni anche altrove (leggere alla voce US Open) e un numero 1 a lungo apparso praticamente inattaccabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: Anisimova e Swiatek, quando i giri immensi ritornano

