Ischia si diploma con 100 mentre cura un tumore

Nonostante le sfide di una battaglia personale contro il tumore, Francesco De Leva ha conquistato la maturità con il massimo dei voti, ricevendo l’elogio del ministro Valditara come "un esempio di forza". Gli ostacoli non hanno fermato il suo talento e determinazione, dimostrando che anche nelle avversità si può brillare. La sua storia è un incredibile inno alla resilienza e alla passione per la vita, un esempio che ispira tutti noi.

Si diploma con il massimo dei voti a 18 anni mentre, si cura da un ospedale all'altro per un tumore. Francesco De Leva, maturità da 100 in grafica pubblicitaria all'Istituto Telese di Ischia, ha ricevuto l'elogio del ministro dell'Istruzione. "Un esempio di forza" ha detto Giuseppe Valditara. Figlio d'arte, diciamo così, con padre ceramista con il quale ha iniziato presto a collaborare, Francesco un anno e mezzo fa ha scoperto di essere malato alla spina dorsale e ha dovuto trasferirsi all'ospedale Gaslini di Genova, centro di eccellenza per le cure di cui lui ha avuto bisogno. Dalla Liguria ha proseguito le terapie in Puglia, per essere più vicino a Ischia, dove la famiglia ha casa e laboratorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ischia, si diploma con 100 mentre cura un tumore

