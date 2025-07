Incendio vicino all’aeroporto di Olbia | voli in arrivo dirottati su Cagliari Alghero e Roma

Un vasto incendio scoppiato vicino all’aeroporto di Olbia ha provocato la chiusura dello spazio aereo, con voli in arrivo dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. La situazione sta creando disagi ai passeggeri, mentre l’aeroporto rimane operativo per i decolli, grazie alla gestione tempestiva dell’emergenza. Quasi tutti i velivoli presenti sono già partiti, ma le ripercussioni sui voli in arrivo continuano a generare attesa e incertezza. Restate aggiornati per le ultime novità.

Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Geasar, la società di gestione dello scalo, fa sapere che l’aeroporto è rimasto operativo per i decolli perché l’emergenza riguarda solo l’entroterra e quindi l’area di attraversamento dei velivoli per l’atterraggio. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto sono partiti. Ma i voli in arrivo nello scalo gallurese in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. Tanti ritardi e attese per i passeggeri. Due voli provenienti da Monaco sono stati dirottati a Cagliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio vicino all’aeroporto di Olbia: voli in arrivo dirottati su Cagliari, Alghero e Roma

In questa notizia si parla di: aeroporto - olbia - incendio - vicino

Sassari, incendi a Olbia: fiamme nella zona dell'aeroporto - Un’ondata di incendi sta sconvolgendo la provincia di Sassari, con le fiamme che minacciano Olbia e l’isola della Maddalena.

#Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di #Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti Vai su Facebook

#Incendio pericoloso vicino all’aeroporto di #Olbia: scalo chiuso per 45 minuti, voli dirottati e ritardi pesanti Vai su X

Incendio vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati; Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati; Incendio vicino all’aeroporto di Olbia, voli dirottati su Cagliari e Roma.

Incendio vicino all’aeroporto di Olbia: voli in arrivo dirottati su Cagliari, Alghero e Roma - Olbia hanno costretto alla chiusura dello spazio aereo. Da ilfattoquotidiano.it

Incendio vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati - Un vasto incendio nella zona di Su Trambuccone ha portato alla chiusura dello spazio aereo sopra Olbia, con diversi voli dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. Scrive tg24.sky.it