In un colpo di scena nel panorama bancario europeo, UniCredit si ritira dall'acquisizione di Commerzbank sotto pressioni del governo tedesco. La mossa segna un momento cruciale per l'intera industria finanziaria, sottolineando l'importanza strategica di mantenere un equilibrio tra crescita e stabilitĂ . La decisione apre nuovi scenari e pone domande sul futuro delle fusioni bancarie in Europa. Ecco cosa potrebbe succedere ora...

Il governo tedesco chiede all’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, di porre fine al suo tentativo di acquisizione di Commerzbank. “Ci aspettiamo che UniCredit  abbandoni il tentativo di acquisizione. Continuiamo a sostenere una Commerzbank indipendente”, ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, alla Dpa. “Commerzbank è una banca di importanza sistemica in Germania. Ha dimostrato di poter avere successo anche in modo indipendente”, ha aggiunto. L’investimento di UniCredit. UniCredit  ha effettuato un importante investimento nella seconda banca privata tedesca in autunno e ha annunciato martedì sera di aver raddoppiato la sua partecipazione diretta in Commerzbank, e quindi i suoi diritti di voto, da poco meno del 10% a circa il 20%. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Unicredit, interviene Berlino: “Abbandoni l’acquisizione di Commerzbank”

L'acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit fa scalpore nel panorama finanziario tedesco e internazionale.

