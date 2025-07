Inondazioni in Texas continuano le ricerche delle persone disperse

Le devastanti inondazioni in Texas hanno lasciato dietro di sé un bilancio tragico, con oltre 160 persone ancora disperse e almeno 120 vittime. Mentre le squadre di soccorso e i volontari lavorano instancabilmente lungo il fiume Guadalupe, l'intera comunità si unisce nel tentativo di trovare speranza tra le macerie di questa tragedia. La corsa contro il tempo continua, nel tentativo di salvare quante più vite possibile.

Oltre 160 persone sarebbero ancora disperse dopo le inondazioni nelle zone di Kerrville e Ingram, in Texas. Le squadre di soccorso e i volontari continuano a setacciare chilometri lungo il fiume Guadalupe. Almeno 120 persone sono morte.

