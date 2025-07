Berlino ignora l’Europa e invita Unicredit a fare un passo indietro su Commerzbank

Berlino sceglie di ignorare l’Europa e invita UniCredit a fare marcia indietro su Commerzbank, dimostrando che, oltre le parole, l’Unione bancaria rimane un sogno lontano. Alla prova dei fatti, perfino i tedeschi sembrano ancora alle prime basi, mentre la coesione europea si sfilaccia sotto i richiami della Commissione. La questione si fa sempre più intricata: sarà davvero il momento di una svolta o continueremo a navigare a vista?

Si fa presto a dire Europa. Poi però, alla prova dei fatti, perfino i tedeschi sono fermi all’abc, l’ Unione bancaria è poco più di una chimera e figuriamoci il resto. L’ultimo segnale Berlino lo ha dato facendo orecchie da mercante davanti ai richiami della Commissione Europea in tema di titolarità sulle fusioni bancarie. “Ci aspettiamo che UniCredit abbandoni il suo tentativo di acquisizione. Rimaniamo impegnati per una Commerzbank indipendente “, ha dichiarato alla Dpa il ministro delle Finanze e vice Cancelliere, Lars Kingbeil giovedì 10 luglio. Parole che pesano come pietre, soprattutto se si pensa che giusto il giorno prima Bruxelles, per bocca di un portavoce, aveva ricordato – tanto a Roma quanto a Berlino – che se una fusione bancaria è autorizzata a livello comunitario “sul piano prudenziale e della concorrenza, non vi è alcuna base giuridica, nel mercato unico né tantomeno nell’unione bancaria, per bloccare un’operazione sulla base di una decisione discrezionale di un governo ” e che “per il diritto comunitario i Paesi possono imporre restrizioni alle libertà fondamentali, compresa quella della libera circolazione dei capitali, solo se sono proporzionate e fondate su motivi di interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Berlino ignora l’Europa e invita Unicredit a fare un passo indietro su Commerzbank

