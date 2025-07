Ultimo | L’annuncio più importante della mia carriera Di cosa si tratta

Ultimo, il celebre cantautore italiano, ha sorpreso i suoi fan annunciando su X che domenica al decimo Stadio Olimpico farà il suo “annuncio più importante”. Le aspettative si scaldano: si ipotizza un grande evento, forse il tanto atteso ‘raduno degli Ultimi’ previsto per il 2026. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamo insieme le possibili novità che potrebbero rivoluzionare il suo percorso musicale e non solo.

(Adnkronos) – “Domenica al mio decimo Stadio Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera”. Con queste parole condivise su X, Ultimo ha scatenato i suoi fan. Per alcuni non c’è dubbio, si tratta del già chiacchieratissimo ‘raduno degli Ultimi’. Un mega-evento previsto per il 2026 che, secondo gli indizi disseminati anche nel videoclip . 🔗 Leggi su Ildifforme.it