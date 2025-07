Milan salta tutto e Allegri si infuria | l’annuncio di mercato complica i piani di Tare

Il calciomercato del Milan si infiamma con tensioni e imprevisti: l’annuncio di mercato ha fatto saltare i piani di Tare, lasciando Allegri furioso e i tifosi ansiosi. La cessione di pezzi chiave come Reijnders e Theo Hernandez rischia di compromettere la strategia rossonera, alimentando un clima di incertezza e scompiglio. Come cambieranno ora le mosse dei rossoneri? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

I rossoneri rischiano di vedere la propria trattativa saltare definitivamente, con il tecnico toscano infuriato: come può cambiare ora il mercato (Ansa) – SerieANews.com Il calciomercato del Milan ha vissuto di forti sussulti in uscita, ma molti meno in entrata. Il club ha lasciato partire Reijnders e Theo Hernandez, due capi saldi della rosa, ma non ha ancora completato alcun colpo di rilievo per rinforzare la squadra. Nelle prossime ore verrà ufficializzato Modric, ma il Pallone d’Oro, a fine carriera, non potrà essere il colpo da novanta di questo mercato. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, salta tutto e Allegri si infuria: l’annuncio di mercato complica i piani di Tare

In questa notizia si parla di: milan - salta - tutto - allegri

Clamoroso Milan, colpo di scena inaspettato: cambiano i piani e salta tutto - Clamoroso colpo di scena in casa Milan: i piani di mercato sono stati stravolti e un'importante operazione è saltata.

Malick Thiaw dice no al contratto offerto dal Como: salta il trasferimento Il difensore del Milan ha respinto la proposta della squadra di Fabregas, da quasi 4 milioni di euro a stagione Il club rossonero avrebbe incassato 25 milioni dal trasferimento. Tutto ri Vai su Facebook

Milan, tante trattative in ballo. Il punto Sono iniziati i contatti del Milan con gli entourage di Ricci, Xhaka e Vlahovic. Allegri vuole un altro attaccante di spessore Dusan. Accelerata nei prossimi giorni. Atletico Madrid, salta l’accordo con il Milan per Th Vai su X

Milan, via all'era Allegri con il primo allenamento: fischi per Furlani e Scaroni, assenti Maignan ed Emerson, salta il Trofeo Berlusconi; Serie A. Prima conferenza con il Milan per Allegri: Qui con l'ambizione di puntare al massimo; Milan, Allegri si (ri)presenta: Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao....

Clamoroso Milan, salta tutto: “Ha detto no al trasferimento” - Colpo di scena in casa Milan con il trasferimento che è ormai sfumato definitivamente. Lo riporta spaziomilan.it

Allegri cambia tutto al Milan: addio corto muso, sì a Vlahovic e manda già messaggio a Conte - Prima conferenza stampa da neo allenatore per Massimiliano Allegri al Milan, modulo, le sfide al Napoli di Conte e il messaggio per Vlahovic e gli altri ... Riporta sport.virgilio.it