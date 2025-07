Omicidio di Clara Rossignoli la figlia dopo il ritrovamento di un corpo | L' ho sognata forse è lei

Il tragico ritrovamento dell’ennesimo cadavere nell’Adige ha sconvolto la comunità, e tra speranze e timori si fa strada un nome che riaccende ancora di più le tensioni: Clara Rossignoli. La figlia, in un dolore che taglia il cuore, spera che questo incubo finisca presto, mentre l’eco di un omicidio oscuro si fa strada tra le ombre della verità. La ricerca di giustizia continua, mentre il mistero si infittisce.

Emerge un cadavere dall'Adige, potrebbe essere quello di Clara Rossignoli. La figlia: "Spero finisca questo incubo".

