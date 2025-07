Calhanoglu Inter l’allenatore del Galatasaray non si nasconde | Ha un forte amore per noi questo ci rende felici ma attualmente…

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, rivela con entusiasmo il forte legame tra Calhanoglu e il suo club, sottolineando come il cuore del centrocampista nerazzurro batta per la maglia turca. Un segnale che rende i tifosi del Galatasaray felici e speranzosi di un possibile ritorno. Ma cosa riserverĂ il mercato? E quali saranno le prossime mosse? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti esclusivi sulla querelle di Calhanoglu e il futuro del calcio internazionale.

Calhanoglu Inter, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, si espone sul feeling tra il regista nerazzurro e il club turco: le sue parole. Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha discusso del mercato turco e delle trattative in corso con SporArena, concentrandosi in particolare sugli obiettivi del club per rinforzare la squadra. Il tecnico ha parlato della trattativa per Hakan Calhanoglu, centrocampista del mercato Inter, e del possibile trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli. Per quanto riguarda Calhanoglu, Buruk ha confermato l’interesse del Galatasaray, sottolineando però l’importanza del regista turco per il progetto della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, l’allenatore del Galatasaray non si nasconde: «Ha un forte amore per noi, questo ci rende felici ma attualmente…»

In questa notizia si parla di: allenatore - galatasaray - inter - calhanoglu

Okan Buruk torna a parlare di Calhanoglu “So quanto è forte il suo amore per il Galatasaray”, ha dichiarato l’allenatore del club turco a SporArena #Inter #Calhanoglu #Galatasaray Vai su X

Di Marzio: “La telenovela Calhanoglu-Galatasaray finisce oggi. Lui non ha mai chiesto la cessione all’Inter e sarà un giocatore fondamentale per l’anno prossimo”. Vai su Facebook

Galatasaray, Buruk: “Calhanoglu? Ama questo club, ma è dell’Inter”; Inter irritata, i nerazzurri bloccano Calhanoglu. Il Galatasaray per adesso frena; Inter, il Galatasaray ti scippa Calhanoglu. E ora ci si mette anche papà ….

Futuro Calhanoglu, l’allenatore del Galatasaray riaccende gli animi: il messaggio - Il tecnico del club turco ha parlato anche di Hakan Calhanoglu, riaccendendo le voci di mercato attorno al centrocampista. Secondo spaziointer.it

Galatasaray, Buruk: “Calhanoglu? Ama questo club, ma è dell’Inter” - L'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato di Hakan Calhanoglu e di Victor Osimhen ai microfoni di SporArena ... Da gianlucadimarzio.com