Wimbledon Sinner-Djokovic in semifinale | dove vedere il match e orario tv

Il grande giorno è arrivato: Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano in un match che promette scintille a Wimbledon. La semifinale, tra storia e tensione, si svolgerà venerdì 11 luglio, regalando agli appassionati una sfida epica tra due titani del tennis. Ma dove poter seguire questo attesissimo incontro? Scopri orario, canale e modalità per non perdere nemmeno un istante di questa emozione sportiva senza precedenti.

Londra, 10 luglio 2025 - Jannik Sinner e Novak Djokovic, di nuovo uno contro l'altro, sul prestigioso palcoscenico di Wimbledon. Domani, venerdì 11 luglio, vivremo il decimo incontro tra il numero 1 del ranking mondiale e l'ex primatista della classifica Atp, in occasione della semifinale dello Slam più ambito di tutti. Si tratta del secondo atto tra l'italiano e il serbo in questo 2025, dopo la vittoria di Sinner sulla terra rossa dello Philippe Chatrier di Parigi; anche in quell'occasione c'era in ballo l'accesso ad una finale Slam, quella del Roland Garros che avrebbe poi conquistato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon, Sinner-Djokovic in semifinale: dove vedere il match e orario tv

