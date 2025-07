Scontro auto-moto sulla provinciale Lanciano-Fossacesia | ferito un 57enne

Un uomo di 57 anni che, fortunatamente, non versa in pericolo di vita. L'incidente di oggi si aggiunge a una serie di episodi che stanno preoccupando la comunità di Lanciano, evidenziando l'esigenza di maggiore attenzione e sicurezza sulle strade. Mentre le autorità indagano sulle cause, è fondamentale ricordare l'importanza di rispettare le norme del codice della strada per tutelare la vita di tutti gli utenti.

Ennesimo incidente stradale a Lanciano, dove negli ultimi giorni si sono registrati diversi episodi con feriti. Poco prima delle 18 di oggi, 10 luglio, un'autovettura ha urtato una motocicletta lungo la strada provinciale 217 Lanciano-Fossacesia, in contrada Iconicella. A rimanere ferito è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

