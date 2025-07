I consiglieri Pd escono allo scoperto | Nargi sempre più in bilico

I consiglieri PD si schierano pubblicamente, affrontando le ultime tensioni interne e la delicata situazione politica. Dopo un intenso dibattito nel partito, il Gruppo Consiliare ha deciso di convocare un momento di confronto aperto alla città , per fare chiarezza e condividere le proprie posizioni. Un’occasione cruciale per rinsaldare i legami e definire il percorso futuro del partito. Vi invitiamo a partecipare, perché solo attraverso il dialogo si costruisce il domani.

Tempo di lettura: 3 minuti “All’esito di un dibattito pubblico e nel PD molto articolato, il Gruppo Consiliare del Comune ha organizzato per domani un momento pubblico di confronto. E’ una occasione importante per fare definitiva chiarezza ed esprimere la nostra posizione. Vi invitiamo a partecipare”. Con questo messaggio il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Luca Cipriano, annuncia l’organizzazione Una conferenza stampa per domani, venerdì 11 luglio alle ore 18:00 presso il Circolo della Stampa  dall’emblematico titolo “ Le Ragioni di una scelta”. Stando a quanto trapela dagli ambienti dem, e anche al netto delle ultime dichiarazioni del Segretario provinciale Pd, Nello Pizza, sembrano non esserci piĂą dubbi sulla scelta: al netto di possibili e singoli distinguo, i consiglieri comunali del cosiddetto fronte regionale che fa riferimento all’onorevole Maurizio Petracca, sembrano ormai determinati a confermare il proprio voto contrario al bilancio preventivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it