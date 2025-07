Influencer mercato in crescita Ma compensi in calo

rendendo i compensi degli influencer sempre più contenuti, nonostante la crescita costante del settore. Roma, 10 luglio 2025 – Il mercato degli influencer in Italia si conferma in espansione, ma i numeri mostrano una tendenza al ribasso nei guadagni, riflettendo un equilibrio difficile tra domanda, offerta e strategia di comunicazione. Questa dinamica apre scenari nuovi e stimolanti per brand e creator, che devono adattarsi a un panorama in evoluzione.

Roma, 10 luglio 2025 – Taglio dei compensi degli influencer anche nel 2025. Secondo il Listino dedicato al contesto italiano, curato e aggiornato ogni anno dalla società di strategia, comunicazione e marketing digitale, DeRev, il mercato continua a crescere a fronte di uno strumento promozionale particolarmente efficace, ma gli assestamenti di un circuito promozionale che va verso la normalità e l' aumento della concorrenza stanno ridimensionando il valore dei contenuti prodotti dagli influencer su quasi tutte le piattaforme. In particolare, rispetto al 2024, DeRev registra mediamente un -5,5% su Facebook, -2,03% su TikTok e -6,55% su YouTube, mentre Instagram si mantiene tutto sommato stabile con un +0,43%.

