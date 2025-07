Audi A3 Sportback plug-in | la versione 2025 è più evoluta ed efficiente

Con il restyling 2025, l'Audi A3 Sportback plug-in hybrid si distingue per efficienza e tecnologia avanzata, offrendo prestazioni sorprendenti e una versatilità senza pari. Questa compatta ibrida rinnovata è pronta a ridefinire il modo di muoversi sostenibilmente, combinando design elegante e innovazioni che soddisfano le esigenze di chi cerca il massimo senza rinunciare allo stile. La nuova A3 promette di conquistare il mercato e di essere la scelta ideale per un futuro più verde e connesso...

Con il restyling 2025, Audi aggiorna in profondità la A3 Sportback plug-in hybrid, rendendola ancora più efficiente e tecnologica. Il nuovo motore 1.5 TFSI da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 116 CV, porta la potenza complessiva a 204 CV, e lavora in sinergia con una batteria da 19,7 kWh che promette oltre 100 km in elettrico. La possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, poi, la rende unica tra le compatte ibride plug-in. Scattante e ben rifinita, la nuova A3 40 TFSI e ha però sospensioni rigide che penalizzano un po' il comfort, e i listini salgono notevolmente, a partire da 48.

