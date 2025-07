Carlos Silva | Grazie alla WWE la TNA è tornata tra le grandi del wrestling

Grazie alla collaborazione con la WWE, la TNA ha riconquistato il suo posto tra le grandi del wrestling mondiale, e il presidente Carlos Silva non ha dubbi: questa alleanza ha aperto nuove strade di successo. La recente partnership con NXT ha infuso nuova linfa e visibilitĂ alla compagnia, proiettandola verso un futuro sempre piĂą promettente. In una recente intervista rilasciata a Busted Open Radio, Silva ha condiviso i segreti di questa rinascita, sottolineando come la sinergia abbia trasformato il panorama del wrestling.

La TNA sta vivendo una delle sue fasi piĂą entusiasmanti degli ultimi anni, e il presidente Carlos Silva è convinto che molto del merito sia da attribuire alla recente collaborazione con la WWE. Secondo Silva, l'accordo di scambio di talenti con la NXT ha riportato la TNA sotto i riflettori e ha rilanciato la compagnia come una realtĂ di primo piano nel panorama del wrestling mondiale. In una recente intervista rilasciata a Busted Open Radio, Silva ha spiegato come il legame con la WWE abbia avuto un impatto immediato non solo sul piano creativo, ma anche su quello della visibilitĂ mediatica e delle trattative commerciali: "Non c'è dubbio che – soprattutto negli ultimi 90 giorni – l'integrazione sia stata estremamente fluida.

