Porto Cervo ragazza investita e uccisa da un Suv | manager tedesca indagata è tornata in Germania

La tragedia a Porto Cervo scuote la comunità: Gaia Costa, 24 anni, è stata tragicamente investita e uccisa da un SUV guidato da Vivian Alexandra Spohr, manager tedesca e indagata per omicidio stradale. Dopo l’incidente, la donna è tornata in Germania, lasciando dietro di sé un dolore profondo. Mentre si attende l’autopsia, il caso solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità sulle strade italiane.

(Adnkronos) – In attesa dell'autopsia su Gaia Costa, la 24enne investita e uccisa a Porto Cervo, la donna che era al volante è tornata in Germania. Si tratta di Vivian Alexandra Spohr, moglie dell'ad Lufthansa, indagata per omicidio stradale. La giovane di Tempio lavorava a Porto Cervo come baby sitter e martedì stava attraversando sulle .