Mercatini arriva il nuovo sistema che permette agli ambulanti di pagare il posto per una sola giornata

Arriva una rivoluzione per i mercatini: un innovativo sistema che consente agli ambulanti di pagare il posto per una sola giornata, direttamente sul campo e in tempo reale. Questa soluzione mira a semplificare le procedure, ridurre sanzioni e migliorare la vivibilità delle piazze. Con questa iniziativa il Comune punta a rendere più fluido e trasparente il mercato, offrendo a tutti un ambiente più ordinato e sicuro. È un passo importante verso una gestione più efficace e sostenibile del commercio ambulante.

Al via un nuovo sistema che dà  la possibilità agli ambulanti di regolarizzare la propria posizione pagando un contributo giornaliero direttamente sul posto e in modo immediato, scongiurando multe e sanzioni. È il piano messo in campo dal Comune che ha deciso di intensificare la lotta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

