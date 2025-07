Ciclismo Healy attacca da lontano e vince al Tour

Nel cuore del Tour de France 2025, Ben Healy ha stupito tutti con un attacco da lontano che ha lasciato il segno. La sua strategia audace e la resistenza impeccabile lo hanno portato a conquistare una vittoria memorabile, dimostrando che nel ciclismo, come nella vita, spesso i più coraggiosi sono quelli che osano di più. E questa vittoria non è altro che l'inizio di una nuova era per l’irlandese e per il grande spettacolo del ciclismo.

Roma, 10 lug. (askanews) – Molti corridori avevano identificato la sesta tappa del Tour de France 2025 come la prima vera opportunità per gli attaccanti da lontano, e l’irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) si è dimostrato il più esperto di loro. Tra i primissimi attaccanti della giornata, l’irlandese, sempre aggressivo, è sopravvissuto a una battaglia intensissima per la fuga e alla fine ha staccato i suoi compagni a 42 chilometri dal traguardo, conquistando la quindicesima vittoria di tappa per l’Irlanda al Tour, la prima dal trionfo di Sam Bennett sugli Champs-Élysées nel 2020. Tra gli attaccanti, Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Michael Storer (Tudor) completano il podio di tappa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

