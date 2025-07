Per Piazza Affari un balzo del 20% Ma i piccoli continuano a fare fatica

Il primo semestre di Piazza Affari registra un sorprendente +20%, trainato principalmente dal settore bancario, mentre i piccoli investitori faticano a decollare. Sul fronte internazionale, il calo del dollaro attrae capitali stranieri in Europa, favorendo società come Leonardo, Iveco e Lottomatica, ma penalizza Stellantis. Resta da capire quali opportunità si nascondano dietro queste tendenze e cosa riserverà il secondo semestre. Continua a leggere per scoprire di più.

Primo semestre in rialzo soprattutto grazie al traino delle banche. Il listino Euronext growth però zoppica La discesa del dollaro attira i capitali stranieri in Europa. Bene Leonardo, Iveco e Lottomatica. Giù Stellantis. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Per Piazza Affari un balzo del 20%. Ma i piccoli continuano a fare fatica

