Le lucciole stanno scomparendo | rischiamo davvero di essere l’ultima generazione a vederle?

Le luci magiche delle lucciole rischiano di svanire per sempre, un patrimonio naturale che rischiamo di perdere nella nostra stessa epoca. Questi insetti straordinari, capaci di illuminare autonomamente la notte, svolgono ruoli fondamentali negli ecosistemi e ci regalano uno spettacolo unico. Ma l’urbanizzazione e l’inquinamento mettono a repentaglio la loro sopravvivenza. Per capire come possiamo proteggerle, continuiamo a leggere.

Le lucciole possono produrre luce autonomamente e questa capacità svolge varie funzioni, ma questi insetti rischiano di scomparire a causa dell'impatto antropico sull'ambiente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lucciole - stanno - scomparendo - rischiamo

Le lucciole stanno scomparendo: possiamo ancora fare qualcosa per ... - 18 specie rischiano l’estinzione e gli esperti affermano che le appartenenti a questa famiglia siano a rischio in tutto il mondo. Riporta nationalgeographic.it

Perché le lucciole stanno scomparendo (e cosa possiamo fare per ... - Le affascinanti lucciole stanno scomparendo a causa della riduzione dei loro habitat, dell'inquinamento luminoso e dei pesticidi, ma possiamo provare a salvarle Tatiana Maselli 17 Giugno 2022 ... Lo riporta greenme.it