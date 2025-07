Roma Ferguson apre al trasferimento | trattativa in corso col Brighton

L'#ASRoma accelera il suo progetto di rafforzamento offensivo, con la trattativa per Evan Ferguson che si svela sempre più concreta. Dopo le partenze di Abraham e Shomurodov, i giallorossi puntano sul promettente attaccante irlandese del Brighton, già favorevole al trasferimento. Questa apertura rappresenta un passo decisivo verso un colpo importante in vista della nuova stagione. La Roma continua a lavorare con determinazione per rinforzare il suo attacco e tornare protagonista.

La Roma continua a lavorare per rinforzare l'attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004. L'attaccante irlandese ha già dato la sua apertura al trasferimento nella Capitale, segnale positivo che ha spinto i dirigenti romanisti a intensificare i contatti con il club inglese. L' #ASRoma va avanti per Evan #Ferguson con il #Brighton. Il giocatore ha dato apertura al trasferimento: la trattativa procede @tempoweb pic.twitter.comQhH0CKiy2g — Filippo Biafora (@FilBiafora) July 10, 2025 La trattativa prosegue, e la Roma studia la formula più adatta per sbloccare l'operazione, con il prestito come ipotesi concreta.

