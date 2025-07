Si perde sul Monte Carmelo mentre cerca funghi | salvato 76enne

Un'escursione in cerca di funghi si è trasformata in un episodio di paura per un 76enne di Auletta, smarrito sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio. Dopo un’ora di preoccupazione, i soccorsi sono intervenuti prontamente per ritrovare l’uomo e garantire la sua sicurezza. La vicenda sottolinea l’importanza di restare sempre vigili e preparati durante le escursioni in natura, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Un 76enne di Auletta si è smarrito sul Monte Carmelo, a Sant’Arsenio, mentre cercava funghi. Si è allontanato dai familiari facendo perdere improvvisamente le proprie tracce per un’oretta. I familiari, preoccupati, hanno allertato il 118 e il 122. I soccorsi Sul posto sono giunti polizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

