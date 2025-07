Tour de France 2025 tappa 7 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Preparati a vivere un 2025 da vero protagonista: il Tour de France torna con la sua settima tappa, partendo da Vire Normandie, pronta a regalare emozioni mozzafiato. Tra percorsi audaci, altimetrie impegnative e favoriti pronti a stupire, questa tappa promette di scrivere nuovi capitoli di leggenda. Non perdere gli orari TV e scopri chi dominerà questa sfida epica, perché ogni secondo conta in questa corsa verso Parigi...

Vire Normandie, 10 luglio 2025 – L’assolo di Ben Healy nella sesta tappa del Tour de France. L’irlandese ha vinto in fuga solitaria, staccando i compagni di avventura nel finale di tappa e rifilando distacchi abissali a Simmons e Storer, secondo e terzo, mentre Mathieu Van der Poel, anche lui in fuga, ha chiuso ottavo a 3’58”, ma è stato sufficiente per prendere maglia gialla a Tadej Pogacar, primo del gruppo a 5’27” e poco interessato a riprendere la fuga. Ora l’olandese è in testa con un secondo su Tadej, ma non fa paura per la generale, mentre Healy, grazie alla fuga, è risalito in ottava posizione a 2’01” dal leader. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net