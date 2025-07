Wuchang | Fallen Feathers MSI annuncia una promozione dedicata ai giocatori PC

Se si sta pensando di assemblare un nuovo PC o semplicemente di aggiornare il proprio setup, MSI ha appena lanciato una promozione perfetta per gli appassionati di gaming e tecnologia. Fino al 10 agosto 2025, acquistando uno dei case per PC o alimentatori MSI aderenti all’iniziativa, è possibile ricevere in regalo una copia digitale di Wuchang: Fallen Feather s, uno dei titoli action più apprezzati dell’anno. Per partecipare, sarà necessario registrare il prodotto acquistato tramite l’ MSI Member Center ed attendere 14 giorni dalla data della fattura prima di avviare la procedura di riscatto. Il periodo per riscattare la chiave è compreso tra il 24 luglio e il 7 settembre 2025, oppure fino a esaurimento scorte – che al momento contano solo 650 chiavi rimaste. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Wuchang: Fallen Feathers, MSI annuncia una promozione dedicata ai giocatori PC

