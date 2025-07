Il Napoli deve scegliere tra Lucca e Darwin Nunez Beukema sempre più vicino Sky

Il Napoli si trova al crocevia delle proprie scelte di mercato, tra l’entusiasmante sfida tra Lucca e Darwin Nunez, e l’avanzata di Beukema. Dopo aver già assicurato Noa Lang, la società azzurra deve decidere quale strada seguire per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, mentre sul fronte difensivo le trattative continuano a progredire. Le prossime settimane saranno decisive per svelare il volto della rosa partenopea del futuro.

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto il punto sulle trattative in entrata in casa Napoli come quelle che portano a Lucca, Darwin Nunez e Beukema. A seguire quanto riportato dal noto collega. Napoli diviso tra Lucca e Darwin Nunez. Avanza Beukema. Per quanto riguarda l’attaccante, gli azzurri dopo aver preso Noa Lang, sono presi tra due fuochi. Con il centravanti dell’Udinese si può dire che è tutto fatto: Lucca è in mano al Napoli. C’è l’accordo con il club friulano sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Mancherebbero alcuni dettagli, sicuramente risolvibili, col calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli deve scegliere tra Lucca e Darwin Nunez. Beukema sempre più vicino (Sky)

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - darwin - nunez

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Pedullà: "Il Napoli da almeno tre settimane ha il gradimento e il sì di Darwin Nunez, il calciatore ha messo da parte le altre offerte e ha detto di aspettare gli azzurri. Il Napoli, tra l'altro, può prendere Lucca in qualsiasi momento. Lo prenderà, e lo chiuderà, solo Vai su Facebook

Novità #Napoli: le ultime sulla cessione di #Osimhen e cosa cambia ora per Darwin Nunez e #Lucca Vai su X

Napoli tra Lucca e Nunez, chi arriva? La situazione e le cifre; Napoli, fumata grigia per Osimhen. Poi tutto su Beukema e Darwin Nuñez; Calciomercato Napoli, ore decisive per Osimhen: senza garanzie resta in azzurro, ma lui vuole il Galatasaray.

Napoli, fumata grigia per Osimhen. Poi tutto su Beukema e Darwin Nuñez - Dopo di che per qualunque offerta bisognerà sedersi allo scomodo tavolo di Aurelio De Laurentiis, uno decisamente poco avvezzo a f ... Riporta msn.com

Napoli, Darwin Nunez resta un obiettivo: contatti vivi con il Liverpool, si decide prima del ritiro - Il club azzurro continua a trattare per l’attaccante uruguaiano, ma valuta anche l’alternativa Lorenzo Lucca dell’Udinese. Secondo forzazzurri.net