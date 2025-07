Gaia uccisa a 24 anni sulle strisce pedonali | chi guidava l’auto che l’ha travolta

Un tragico incidente scuote Tempio Pausania: Gaia Costa, 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Aga Khan. La giovane, figlia del sindacalista Alfredo Costa, si stava recando al lavoro quando il destino ha cambiato per sempre il suo cammino. La comunità piange questa perdita improvvisa e si interroga sulle cause di un episodio che ha sconvolto tutti. La vicenda si sviluppa ora sotto i riflettori della cronaca e delle indagini in corso.

Nel primo pomeriggio dell’8 luglio 2025, un grave incidente stradale ha causato la morte di Gaia Costa, 24 anni, originaria di Tempio Pausania. La giovane è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, una delle vie più trafficate della località turistica sarda. Gaia, figlia del sindacalista Alfredo Costa, si stava recando al lavoro quando è avvenuto l’impatto. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, la ragazza è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Le indagini sulla dinamica dell’incidente. Le autorità stanno ricostruendo la successione dei fatti mediante l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gaia uccisa a 24 anni sulle strisce pedonali: chi guidava l’auto che l’ha travolta

